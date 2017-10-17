تنويه للمستمعين الكرام في محافظة كركوك في العراق

نلفت عناية مستمعينا الكرام في محافظة كركوك الذين يلتقطون إذاعتنا على موجة أف أم 92.9 ميغا هرتز الى أن بثنا متوقف بسسب الأحداث الحالية، و نعمل بجهد على استئنافه.

ونعلمهم أن بالإمكان الاستماع للبث المباشر للإذاعة على موقع بي بي سي العربي وأيضاً عن طريق القنوات الصوتية بأجهزة التلفاز التي تلتقط الإرسال من نايل سات، عرب سات، وياه سات. وسنعلن على موقعنا عن استئناف الإرسال حال عودته.