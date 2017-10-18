رئيس أركان الجيش الإيراني "يحذر إسرائيل من انتهاك أراضي سوريا"

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حذّر رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، من إسرائيل من انتهاك المجال الجوي والأراضي السورية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية رسمية.

وقدمت إيران وحزب الله اللبناني، دعما حاسما للرئيس السوري بشار الأسد على مدى سنوات الصراع.

وتعهد باقري، خلال زيارة إلى دمشق بتكثيف التعاون مع الجيش السوري لمحاربة إسرائيل والمعارضين في سوريا.

وأضاف باقري، للصحفيين، إنه "من غير المقبول أن ينتهك النظام الصهيوني الأراضي والمجال الجوي لسوريا في أي وقت شاء".

ومضى قائلا: "نحن هنا في دمشق لنؤكد ونتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين، النظام الصهيوني والإرهابيين".

وأثارت نفوذ إيران المتزايدة في سوريا خلال الحرب الممتدة لست سنوات قلق تل أبيب، التي قالت إنها سترد حيال أي تهديدات عدوها اللدود في المنطقة، طهران.

وتقول القوات الجوية الإسرائيلية إنها استهدفت قوافل نقل أسلحة للجيش السوري وحزب الله قرابة 100 مرة خلال الحرب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تعكف على تعزيز نفوذها في سوريا، محذرًا من أن إسرائيل ستتخذ أي إجراء لحماية أمنها القومي.

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