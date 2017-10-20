الجيش العراقي يستعيد آخر منطقة تحت سيطرة البيشمركة في كركوك

مصدر الصورة AFP Image caption الاشتباكات وقعت عند منطقة ألتون كوبري على بعد 35 كيلومترا شمال غربي كركوك

استعادت قوات عراقية الجمعة منطقة ألتون كوبري على بعد 35 كيلومترا شمال غربي كركوك على الطريق بين المدينة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك بحسب مصادر أمنية عراقية.

وقالت المصادر إن قوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب العراقية استعادت السيطرة على آخر قطاع في إقليم كركوك كان تحت سيطرة البيشمركة بعد اشتباكات معها، وتم رفع العلم العراقي على مبنى البلدية هناك.

وقد استعادت القوات العراقية خلال الأيام الماضية السيطرة على مدينة كركوك وحقول النفط في المحافظة التي تحمل اسمها فضلا عن مناطق في محافظتي نينوى وديالى كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة للحكومة الفيدرالية إن "الأمن استتب في كركوك. وقد أعادت القوات انتشارها واستعادت السيطرة على خانقين وجلولاء في محافظة ديالى فضلا عن مخمور وبعشيقة وسد الموصل وسنجار ومناطق أخرى في سهل نينوى".

وجاء تحرك القوات العراقية إلى هذه المناطق ردا على إجراء السلطات الكردية استفتاء شعبيا للانفصال عن العراق الشهر الماضي، اعتبرته الحكومة العراقية غير شرعي.

و أدى التقدم السريع للقوات العراقية وسيطرتها على مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى تبادل الحزبين الرئيسين في كردستان الاتهامات بـ "الخيانة".

ولا تعد كركوك جزءا من إقليم كردستان الذي يتمتع بنوع من الإدارة المستقلة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن الأكراد يطالبون بضمها للإقليم مع مناطق أخرى يسكن فيها أكراد ويسمونها بالمناطق المتنازع عليها.

وقد فشلت المحادثات لحل الأزمة بين الجانبين بعد رفض القادة الأكراد مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال.

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