"مقتل 14 شرطيا مصريا" في مواجهات مع مسلحين

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قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إن 14 من أفراد الشرطة قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

ووقعت الاشتباكات في منطقة الكيلو 135 بصحراء الواحات أثناء عملية مداهمة استهدفت ما يوصف بأنه معسكر تدريبي لعناصر مسلحة شديدة الخطورة.

وتنفذ قوات أمنية عملية تمشيط في عدة مناطق بالواحات البحرية مدعومة بطائرات هيليكوبتر حربية بحثا عن المسلحين.