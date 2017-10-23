حكم بسجن اسكتلندي "لمس فخذ" رجل عربي في دبي

مصدر الصورة DETAINED IN DUBAI Image caption قبضت السلطات الإماراتية على هارون في شهر يوليو/ تموز الماضي.

قضت محكمة إماراتية بالسجن لثلاثة أشهر على المواطن الاسكتنلدي جيمي هارون بعد إدانته بتهمة "فعل فاضح في مكان عام" بعد أن لمس فخذ رجل في حانة في دبي.

وألقت السلطات في الإمارات القبض على المواطن الاسكتلندي في يوليو/ تموز الماضي.

وقال هارون في التحقيقات إنه كان يحاول تفادي انسكاب مشروبه، ما دفعه إلى لمس الرجل في حانة "روك بوتوم" التي كانت مزدحمة بالرواد.

وحكم على رجل الأعمال الذي تقدم بالشكوى ضد هارون، البالغ من العمر 27 سنة، بالسجن لمدة شهر لتناوله الجعة.

وتنازل رجل الأعمال عن الشكوى، لكن السلطات الإماراتية قررت الاستمرار في إجراءات المحاكمة.

ونشر خبر الحكم بحبس الاسكتلندي مجموعة من النشطاء تسمي نفسها "المحتجزون في دبي"، والتي تدعم هارون منذ القبض عليه.

وقالت المجموعة إن فريق الدفاع عن هارون سوف يستأنف الحكم أمام محاكم دبي.

وجاء في بيان صادر عن "المحتجزون في دبي: "اليوم حكم على جيمي هارون بالسجن لثلاثة أِشهر لاحتكاك يده بفخذ شخض عربي دون قصد في حانة روك بوتوم في دبي."

وأضاف أن "المحكمة لم تستدع الشهود الرئيسيين للإدلاء بما رأوه ودحض هذه المزاعم".

وأكد البيان أن هارون سوف يستأنف هذا الحكم. غير أنه سوف يبقى في محبسه في ظل ظروف وصفتها المجموعة بأنها "صعبة" داخل السجن في دبي.

وأشار إلى أن المواطن الاسكتلندي تعرض لخسائر مالية كبيرة بسبب نفقات المحاكمة.

وقالت تقارير إن هارون، الذي يعمل كهربائيا في أفغانستان وكان في الإمارات ليومين فقط، فقد وظيفته وأنفق حوالي 30 ألف جنيه إسترليني على الإجراءات القانونية منذ بداية القضية في الخامس من يوليو/ تموز الماضي.

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