العلاقات السعودية-العراقية: من القطيعة إلى التحسن المضطرد

مصدر الصورة Reuters Image caption يسعى البلدان إلى تجاوز إرث طويل من الخلافات

بزرت بوادر تحسن في علاقات السعودية والعراق خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث زار رئيس وزراء العراق حيدر العبادي السعودية مرتين مؤخرا وعادت الرحلات الجوية بين البلدين و اعيد العمل الى معبر عرعر البري بينهما.

وكانت علاقات البلدين قد شهدت توترا وجمودا على مدى اكثر من ربع قرن، لكن السعودية استقبلت رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في نهاية يوليو/تموز على أعلى مستوى، فيما يبدو أنها مقاربة سعودية جديدة للعلاقة مع بغداد وبداية مرحلة جديدة في علاقتهما.

كما زار وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي في ذات الشهر السعودية والتقى بنظيره السعودي، كما استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وترددت أنباء حينها أن الوزير العراقي يقوم بالوساطة بين الرياض وطهران بناء على طلب السعودية لتحسين علاقات البلدين كما ذكر.

ومعروف أن السعودية تتخذ موقفا مناهضا لسياسات وأنشطة إيران في المنطقة وهو موقف متناغم إلى حد بعيد مع موقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

خطوات متسارع

وأستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق عام 2015 وعينت وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان سفيرا لها في العراق بعد اكثر من ربع قرن من انقطاع هذا العلاقات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق بسبب هجوم متظاهرين غاضبين على سفارتها في العراق بعد فترة قصيرة من عودة العلاقات بين البلدين.

وجاءء ذلك بعد أن تعالت الاصوات المنادية بطرد السفير السعودي السابق ثامر السبهان من العراق متهمين السفير بالتدخل في شؤون العراق بعد أن صرح بأن العراق استعان بشخصيات "إيرانية إرهابية" خلال معارك استعادة مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" عام 2016.

وتدهورت علاقات البلدين أكثر في أعقاب إعدام السعودية رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في يناير/كانون الثاني 2016 واندلاع مظاهرات غاضبة في ايران والعراق ولبنان تنديدا بإعدام النمر.

في فبراير/ شباط 2017 قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبر بزيارة إلى العراق، ممهدا الطريق لمزيد من الزيارات بين مسؤولي البلدين.

والتقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز برئيس الوزراء العراقي حيد العبادي في مارس/آذار 2017 على هامش القمة العربية التي عقدت في الاردن.

في يونيو/حزيران زار رئيس الوزراء العراقي العبادي السعودية وتم الاتفاق خلال الزيارة على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما لتطوير علاقات البلدين.

في أواسط أغسطس /آب من العام الحالي اتفق البلدان على إعادة فتح معبر "عرعر" البري بينهما بعد 27 عام من إغلاقه.