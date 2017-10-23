برلين توافق على صفقة بيع غواصات لإسرائيل

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أقرت الحكومة الألمانية بيع ثلاث غواصات من صنع شركة تيسن كروب للأنظمة البحرية الألمانية إلى إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستوفر الدعم المادي للصفقة بنحو 540 مليون يورو ، أو ما يوازي نحو ثلث قيمة الصفقة.

وجذب الاتفاق الذي تقدر قيمته بملياري دولار الأنظار بسبب فضيحة فساد تتعلق بمحامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشخصي، الذي يمثل وكيل شركة تيسن كروب للنظم البحرية في إسرائيل، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وأضاف زايبرت إنه سيجري التوقيع في وقت لاحق الاثنين على مذكرة تفاهم حكومية بشأن الاتفاق.

وكان مكتب المستشارة الألمانية أوقف الصفقة بسبب شبهات تتعلق بالحصول على رشاوى.

وقال زايبرت إن التحقيقات بتهمة الفساد في إسرائيل حول هذه الصفقة، كانت ضمن المحاور المطروحة في المفاوضات، مضيفا أن برلين راعت "كافة وجهات النظر المتعلقة بهذا الأمر في الاتفاق".

يذكر أن المحققين الإسرائيليين، المعنيين بمكافحة الفساد ، ألقوا القبض على عدد من المسؤولين الإسرائيليين في إطار التحقيق في القضية. كما ألقي القبض على المدير السابق لمكتب نتنياهو ووزير سابق في إطار التحقيقات.

وكان نتنياهو قد وقع اتفاقا إطاريا في أكتوبر من عام 2016، لشراء الغواصات الثلاثة، في خطوة مخالفة لرأي وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي آنذاك.

ونقلت فرانس برس عن خبراء عسكريين قولهم إنه من المرجح أن تستخدم الغواصات في مهام تجسسية قبالة السواحل الإيرانية.