حماس تتهم إسرائيل بالوقوف وراء محاولة اغتيال قائد جناحها الأمني

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اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إسرائيل بالوقوف وراء محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم مسؤول قوى الأمن التابع للحركة.

وتعرض أبو نعيم لجروح طفيفة في انفجار استهدف سيارته في قطاع غزة يوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء شهاب التابعة للحركة إن جروح أبو نعيم وأحد مرافقيه ليست بالخطيرة، وقد نجمت عن تفجير عبوة ناسفة في السيارة التي كانا يستقلانها في حي النصيرات وسط القطاع.

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وأعلن إياد البزم المتحدث باسم أجهزة أمن حماس أن أبو نعيم يتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات القطاع.

وقال البزم في بيان صادر عنه إن أبا نعيم "أصيب بجروح متوسطة وهو بخير ويتلقى العلاج في المستشفى و الأجهزة الأمنية باشرت على الفور تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث والوصول للجناة".