"رحلة" سينمائية شابة من العراق إلى مهرجانات عالمية
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"رحلة" سينمائية شابة من العراق إلى مهرجانات عالمية

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

لم يخطر ببال الشابة العراقية ذات الـ 26 عاما أن من شأن أول تجربة تمثيل لها أن تفتح لها أبواب مهرجانات عالمية تساعدها على إثبات قدراتها.