لم يخطر ببال الشابة العراقية ذات الـ 26 عاما أن من شأن أول تجربة تمثيل لها أن تفتح لها أبواب مهرجانات عالمية تساعدها على إثبات قدراتها.
"رحلة" سينمائية شابة من العراق إلى مهرجانات عالمية
- 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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