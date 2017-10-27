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قال تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية إنه نفذ نحو 679 عملية انتحارية في العراق خلال خلال 12 شهراً بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 وسبتمبر / أيلول 2017، وهي الفترة التي تزامنت مع الهجوم الذي شنته قوات عراقية لاستعادة الموصل من سيطرة التنظيم.

وفي رسم توضيحي نُشر في صحيفة التنظيم الأسبوعية "النبأ"، أظهر التنظيم إنجازاته العسكرية المزعومة في العراق خلال سنة 1438 الهجرية، والتي بدأت في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2016، لكنه لم يورد تفاصيل عن التوزيع الجغرافي للتفجيرات الانتحارية التي بلغت 679 عملية.

ويُرجح أن تكون نسبة كبيرة من هذه التفجيرات الانتحارية نُفذت في مدينة الموصل، حيث استخدم التنظيم هذه الوسيلة كتكتيك أساسي في دفاعه عن المدينة.

وقد أعلنت الحكومة العراقية انتصارها على تنظيم الدولة في الموصل في يوليو / تموز من العام الجاري بعد حملة عسكرية استمرت لتسعة أشهر.

وحسب الرسم التوضيحي قتل التنظيم ما مجموعه 12955 من "القوات المعادية" خلال الفترة نفسها، في منطقة سيطرته حول الموصل، وهي المنطقة التي تمتد إلى مدينة تلعفر نحو الغرب و بلدة الشرقاط نحو الجنوب.

كما زعم التنظيم أيضا أنه دمر نحو 4025 مركبة عسكرية تابعة لما سماه "العدو" في جميع أنحاء العراق، خلال نفس السنة الهجرية.

وما زال تنظيم الدولة يدعي بأنه يشن هجمات، على الرغم من إخراجه من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق خلال العام الماضي.

وفي 21 أكتوبر / تشرين الأول، تبنى التنظيم تنفيذ تفجير انتحاري مزدوج بالقرب من بلدة عانا غربي العراق. كما ادعى تنفيذ عمليات انتحارية أخرى في محافظة الأنبار هذا الشهر، وكذلك في محافظة صلاح الدين.

وتُنشر صحيفة التنظيم "النبأ" أسبوعيا، في وقت متأخر من يوم الخميس، عبر القنوات الرسمية للتنظيم على تطبيق "تيلغرام".