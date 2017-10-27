العبادي يأمر بتعليق العمليات العسكرية بشمال العراق 24 ساعة

مصدر الصورة Reuters Image caption قوات عراقية في كركوك

أمر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بتعليق العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال البلد لمدة 24 ساعة.

وقال مكتب العبادي في بيان إن الهدف من الهدنة هو إفساح المجال أمام فريق فني للعمل على نشر القوات الحكومية على نحو سلمي.

وأوضح البيان أن الفريق الفني سيكون مشتركا بين القوات الاتحادية وقوات إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق من الشهر، تحركت القوات العراقية لإبعاد المقاتلين الأكراد من مساحات شاسعة من الأراضي المتنازع عليها.

وجاء هذا في أعقاب تصويت الأكراد على انفصال إقليم كردستان عن العراق، وذلك في استفتاء أُجري الشهر الماضي بالرغم من معارضة الحكومة المركزية في بغداد.

وكانت حكومة الإقليم قد عرضت الاربعاء وفقا فوريا لإطلاق النار وتجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الفيدرالية استنادا إلى دستور العراق".

لكن بغداد تصر على أن الاستفتاء غير دستوري، وتقول إنها لن تدخل في أي حوار أو مفاوضات مع حكومة الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء.

وتعهد العبادي أمس بـ"إخضاع" إقليم كردستان العراق لسلطة الدولة العراقية.

واستعادت القوات العراقية بالفعل سيطرتها على عدد من المدن، بينها كركوك الغنية بالنفط، من يد البيشمركة الكردية، التي سيطرت عليها في عام 2014 عقب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على الجيش العراقي.