مقتل شرطي وإصابة آخرين في هجوم بقنبلة في البحرين

مصدر الصورة Getty Images Image caption موقع تفجير سابق جنوب المنامة

أعلنت السلطات في البحرين أن مسلحين قتلوا شرطيا وأصابوا آخرين في هجوم بقنبلة.

واستهدف التفجير حافلة تقل أفرادا بالشرطة على طريق خليفة بن سلمان السريع بالقرب من العاصمة، المنامة.

ولم يتضح على الفور من الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتتهم الحكومة البحرينية مسلحين من الشيعة بتنفيذ مثل هذه الهجمات، زاعمة أنهم يتلقون دعما من إيران.

ودأبت طهران على نفي مثل هذه الاتهامات.

ويشوب الانقسام العلاقات بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية الحاكمة في البحرين، وهو ما أدى إلى توترات تتفجر بين الحين والآخر على شكل احتجاجات وحملات عصيان مدني.

وكانت الحكومة البحرينية استنجدت بالجيش السعودي لسحق احتجاجات اندلعت في عام 2011 طالب المشاركون فيها بدور أكبر في الحكومة.

ويقول شيعة البحرين إن الحكومة لا تنصفهم في ما يتعلق بفرص العمل والخدمات.

ولكن على مر السنين ازدادت مساحة حرية التعبير، وتقول منظمات حقوقية إن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان قد تحسن.