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قررت حانة "آنا لولو" في إسرائيل منح السيدات في أيام دروتهن الشهرية تخفيضا على المشروبات بنسبة 25 في المئة، في مبادرة لإظهار التضامن معهن.

وتقول موران بارير ودانا إيتغار صاحبتا الفكرة ومالكتا الحانة، إن عرض "ساعة الحيض" هو اعتراف بأن النساء يستحققن "لفتة كريمة" في فترة الطمث.

وتأمل السيدتان في أن يصبح الناس أكثر انفتاحاً تجاه موضوع الدورة الشهرية لدى المرأة، وأن يناقش الموضوع بأريحية حتى من قبل الرجال.

وسيقدم التخفيض للسيدات بناء على الثقة، إذ يكفي أن تقول السيدة أنها في فترة الحيض لتحصل عليه.

ومن المقرر تطبيق ذلك في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والسبت من كل أسبوع.

وقالت بارير إن السيدات يحضن بنسبة 25 في المئة من حياتهن، ولذا فإنه من حقهن حسما بنفس النسبة ليوم واحد على الأقل شهريا.

كما أضافت في حديث لصحيفة هآرتس "فكرة الحسم برمتها هي تعبير عن الاهتمام لنقول للسيدة إننا نقدرك، وإننا نعي تماماً الحالة الخاصة التي تمرين بها، ويسعدنا أن نصنع معك معروفاً صغيراً".

كما شرحت بارير أن الفكرة بدأت من الحانة ذاتها، حين طلبت من الساقي كأساً من النبيذ الأحمر لكنه لم يتذكر لاحقاً فيما إذا كانت قد طلبت النبيذ الأحمر أم الأبيض.

وقالت بارير "في تلك اللحظة قلت له ببساطة، إليك طريقة لتتذكر طلبي، إني الآن خلال دورتي الشهرية، لذلك أحضر لي نبيذاً أحمراً".