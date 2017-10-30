الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى العراق لأول مرة منذ 27 عاما

مصدر الصورة Getty Images Image caption قطعت السعودية رحلاتها الجوية إلى العراق في أغسطس/ آب 1990

أعلنت شركة الخطوط السعودية استئناف رحلاتها إلى بغداد بعد توقف استمر 27 عاما، حسب وسائل الإعلام الرسمية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل تقارب بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وستنطلق أولى رحلات شركة "السعودية" من مطار جدة، على البحر الأحمر. وكانت رحلة شركة "طيران ناس" التجارية عام 1990 آخر رحلة بين السعودية والعراق.

وجاء في وكالة الأنباء السعودية الأحد أن "الخطوط الجوية السعودية ستدشن رحلات دورية بين المملكة والعراق بعد انقطاع دام 27 عاما".

وقد انقطعت الرحلات الجوية بين السعودية والعراق في أغسطس/ آب عام 1990 بعدما اجتاحت القوات العراقية في حكم الرئيس السابق صدام حسين الكويت.

وشهدت العلاقات بين السعودية والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة توترا لسنوات عديدة، ولكنها سجلت تحسنا في الفترة الأخيرة.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والعاهل السعودي، الملك سلمان، الشهر الحالي أول اجتماع لمجلس التنسيق العراقي السعودي، الذي يهدف إلى ترقية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتسعى بغداد إلى تحقيق مصالح اقتصادية مع الرياض، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، الذي يشكل أساس إيرادات الدولة، بينما تهدف السعودية إلى التقليل من نفوذ إيران في العراق.

وتعتزم شركة طيران ناس، التي يملتك فيها الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، نسبة 34 في المئة، أيضا إلى استئناف رحلاتها من السعودية إلى أهم مدن العراق.

اضغط هنا لتنزيل تطبيق بي بي سي عربي الخاص بمستخدمي نظام أندرويد