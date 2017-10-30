أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

مصدر الصورة AFP Image caption أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة حكومته التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الصباح.

وستستمر الحكومة في أداء مهامها كحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، حسب وكالة الأانباء الكويتية "كونا.

وجاءت استقالة الحكومة بعد نشوب جدل في البرلمان، حيث قدم عشرة من نواب المعارضة مبادرة لحجب الثقة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله الصباح، أحد أعضاء العائلة الحاكمة، بسبب مزاعم حول ارتكابه مخالفات مالية وإدارية. وينفي الوزير هذه الاتهامات.

وكانت الحكومة قد شكلت قبل أكثر من سنة، بعد انتخابات مبكرة حازت فيها المعارضة على حوالي نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدا.

ومرت الكويت بحالة من عدم الاستقرار السياسي لقرابة عقد من الزمان، حيث جرى حل البرلمان أكثر من مرة.

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