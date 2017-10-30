"مقتل سبعة فلسطينيين" في قصف إسرائيلي لنفق بجنوب غزة

مصدر الصورة Reuters Image caption أقارب ضحايا القصف في مستشفى بغزة

قالت مصادر فلسطينية إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة قصف إسرائيلي لنفق يربط بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأصيب 11 شخصا في القصف بشرق خان يونس جنوبي القطاع، بحسب وزارة الصحة هناك.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن القتلى والمصابين كان غالبيتهم أعضاء في حركة "الجهاد الإسلامي".

ووصفت المصادر النفق بأنه "انتهاك خطير للسيادة الإسرائيلية تطلب ردا عسكريا".

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد، داوود شهاب، في بيان إن حركته ستدرس الرد على القصف الإسرائيلي، متعهدا بأنها ستواصل تعزيز قدراتها القتالية.

وأضاف شهاب أن الأنفاق التي تحفرها الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة هي "جزء من سياسة الردع للدفاع" عن أرضهم وشعبهم.

وتستخدم الأنفاق في غزة لتهريب البضائع التي لا تصل إليها بشكل طبيعي بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

لكنها استخدمت أيضا من قبل مقاتلين فلسطينيين لشن هجمات في النزاعات الأخيرة.