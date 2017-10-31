العثور على الضابط المصري المفقود عقب هجوم الواحات حيا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption وزارة الداخلية أعلنت في 21 أكتوبر؟تشرين الأول مقتل 16 من أفراد الشرطة

أكد والد ضابط شرطة مصري، اختفى بعد هجوم مسلحين على ضباط وجنود للشرطة بمنطقة الواحات، أن قوات الأمن عثرت على الضابط وهو مصاب بطلق ناري في صحراء مصر الغربية.

وقال والد النقيب محمد الحايس لبي بي سي في حديث عبر الهاتف إن قادة أمنيين أبلغوه أنهم عثروا على ابنه، وإنه تحدث هاتفيا إليه، وإنه سينقل جوا إلى القاهرة.

وأكد مصدر أمنى أن الحايس، وهو ضابط بالمباحث الجنائية، في الطريق إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت فى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضى مقتل 16 من أفراد الشرطة، بينهم 11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة، وإصابة 13 آخرين، خلال حملة أمنية استهدفت مسلحين عند الكيلو 135 بطريق أكتوبر/الواحات بمحافظة الجيزة.

لكن تقارير ذكرت نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن عدد القتلى في صفوف القوات تجاوز 50 شخصا.

وشنت القوات الجوية، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، اليوم غارة على أماكن اختباء مسلحين، بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، يشتبه بأنهم هم الذين استهدفوا قوات الشرطة على طريق الواحات.

وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعى محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من المسلحين، بحسب مسؤولين.