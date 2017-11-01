الشرطة التونسية تعتقل "متطرفا بعد طعنه ضابطين" قرب البرلمان

  • 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
خبر عاجل

الشرطة التونسية تعتقل "شخصا متطرفا" بعد طعنه ضابطين بسكين قرب البرلمان