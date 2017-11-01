التحالف بقيادة السعودية "يقصف فندقا وسوقا شمالي اليمن"

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أفادت الأنباء الواردة من اليمن بمقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم شنته طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة صعدة، شمالي البلد.

وتعد محافظة صعدة معقل الحوثيين الذين يقاتلهم التحالف منذ عام 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأشارت تقارير إلى أن الهجوم استهدف فندقا وسوقا مزدحما مجاورا.

ودمرت الغارة الفندق والسوق الواقعين في منطقة صحار، قرب حدود اليمن مع السعودية، بحسب التقارير.

وفي عام 2014، عندما تمكن الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح من الاستيلاء على مساحات شاسعة من البلاد بما فيها العاصمة صنعاء وأجبروا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي على الفرار.

وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 حملة عسكرية على الحوثيين انتصارا لحكومة هادي.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 8530 شخصا، 60 في المئة منهم مدنيون، وأُصيب نحو 48800 آخرون في ضربات جوية ومعارك على الأرض، حسبما تقول منظمة الأمم المتحدة.

مصدر الصورة Reuters Image caption أدى الهجوم لدمار واسع النطاق في المنطقة

وتسبب الصراع في أن أصبح 20.7 مليون شخص في حاجة لمساعدة إنسانية، كما أوجد أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم، وساهم في انتشار لمرض الكوليرا شمل إصابة نحو 775 ألف شخص ووفاة 2130 آخرين.

وتتهم جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان التحالف بقصف مدارس ومستشفيات وأسواق ومناطق سكنية أخرى خلال النزاع.

لكن التحالف دأب على نفي الاتهامات، وقال غير مرة إنه لا يتعمد استهداف المدنيين أو البنية التحتية في اليمن.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أُدرج التحالف في مسودة قائمة للأمم المتحدة بأسماء أطراف تقتل الأطفال في الحروب.

وبحسب نص المسودة، فإن أعمال التحالف تسببت في مقتل 683 طفلا في عام 2016. كما وجهت المسودة اتهاما للتحالف بشن 38 هجوما على مدارس ومستشفيات.

وتشمل مسودة القائمة كذلك قوات الحكومة اليمنية والحركة الحوثية.