اتهام المعارض البحريني علي سلمان بالتجسس لصالح قطر

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اتهمت السلطات في البحرين المعارض البارز علي سلمان بالتجسس لصالح قطر.

ويواجه سلمان اتهاما بالتآمر مع القطريين بهدف تنفيذ "أعمال عدائية" في البحرين.

يذكر أن سلمان كان زعيما لجمعية الوفاق المعارضة، والمحظورة في الوقت الحاضر، وهو الآن يقضي حكما بالسجن.

واعتقل سلمان بتهمتي التحريض على الكراهية وإهانة الدولة في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وأدانه القضاء بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015 وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، قبل تشديد العقوبة إلى 9 سنوات. وفي أبريل/ نيسان الماضي أفادت مصادر قضائية بأن محكمة التمييز خف.

وتقول البحرين إنها تعتقد أن قطر كانت تقف وراء الاحتجاجات التي وقعت فيها خلال السنوات الأخيرة.

وكانت البحرين واحدة من الدول الخليجية التي قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران بعد اتهامها بدعم "الإرهاب"، وهو ما دأبت الدوحة على نفيه.

وقبل يومين اقترح وزير الخارجية البحريني تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تقبل مطالب الدول المقاطعة، التي تشمل كذلك السعودية والإمارات ومصر.

ويضم مجلس التعاون الخليجي - الذي أسس في عام 1981 - السعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.

وحذر خبراء من أن الأزمة الدبلوماسية المستمرة لخمسة أشهر قد تؤدي إلى ضعف المجلس.