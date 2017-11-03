تقارير: اختطاف أربعة مهندسين أجانب في جنوب غرب ليبيا

  • 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
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اختطاف أربعة مهندسين، ألماني وثلاثة أتراك، في منطقة أوباري، جنوب غرب ليبيا، حسبما تقول تقارير