العبادي يعلن تحرير بلدة القائم العراقيىة من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية

  • 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
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حيدر العبادي يعلن استعادة الجيش العراقي بلدة القائم من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية