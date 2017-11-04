السعودية "تعترض" صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مطار الملك خالد

أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا بعيد المدى على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

غير أن قناة العربية السعودية نقلت عن مصادر عسكرية سعودية قولها إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ فوق منطقة شمال شرق الرياض.

لكن تقارير إعلامية خليجية أشارت إلى حدوث انفجار في مخزن وقود في مطار الملك خالد والصالة الخامسة به.

وقالت قناة المسيرة التليفزيونية التابعة للحوثيين إن الصاروخ أطلق مساء السبت ويحمل اسم البركان.

وزعمت القناة إن الصاروخ "أصاب هدفه".

وكان الجيش السعودي قد قال في السابق إنه أسقط صواريخ أطلقت من اليمن على الأراضي السعودية، بعضها كان يستهدف مطار الملك خالد.

في الوقت نفسه، قال التحالف بقيادة السعودية إن السوق الذي قصفته طائرات التحالف في شمال اليمن الأربعاء الماضي كان هدفا عسكريا مشروعا عالي القيمة.