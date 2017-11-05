اليمن: انتحاري يفجر سيارة في مقر أمني بمدينة عدن

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لآثار هجوم انتحاري في عدن

أفادت التقارير الواردة من اليمن بمقتل خمسة أشخاص على الأقل نتيجة تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مبنى إدارة البحث الجنائي في مدينة عدن، جنوبي البلد.

ولم تتضح هوية الجهة المسؤولة عن التفجير الانتحاري.

وقد اندلعت اشتباكات أمام المبنى عقب التفجير.

وتشير تقارير إلى وقوع انفجار ثان في مبنى أمني آخر.

يذكر أن النزاع في اليمن تسبب بمقتل أكثر من 8530 شخصا، معظمهم من المدنيين، وإصابة 48800 شخص في الضربات الجوية والقتال على الأرض منذ مارس/ آذار 2015، بحسب الأمم المتحدة.

كما ترك النزاع 20.7 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، متسببا في أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، فضلا عن التسبب في تفشي مرض الكوليرا الذي يعتقد أنه أضر بنحو 700 ألف شخص منذ شهر أبريل/ نيسان.