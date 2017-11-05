مقتل نائب أمير منطقة عسير في تحطم مروحية جنوبي السعودية

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أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بمقتل أمير سعودي في تحطم مروحية بمنطقة عسير على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأعلنت قناة الإخبارية "وفاة الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير عسير" بعد تحطم مروحية كانت تقل عددا من المسؤولين.

ولم يعرف بعد السبب وراء تحطم الطائرة.

والأمير منصور هو ابن ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز الذي أعفي من منصبه في أبريل / نيسان 2015.

ويأتي سقوط المروحية بعد يوم من إعلان السلطات السعودية تدمير صاروخ باليستي قرب مطار الملك خالد في العاصمة الرياض.