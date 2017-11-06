مصدر الصورة Reuters Image caption تصريحات ظريف جاءت عقب تحذير من نظيره السعودي عادل الجبير بأن السعودية ستتصدى"للتتصرفات العدائية للنظام الإيراني" في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن السعودية تحمل بلاده مسؤولية عواقب "حروبها العدوانية" بعد أن اتهم نظيره السعودي عادل الجبير طهران بتهديد الاستقرار الإقليمي.

وقال ظريف في تدوينة له على موقع تويتر إن "المملكة العربية السعودية متورطة في حروب عدوانية، وتسلط إقليمي وسلوك يزعزع الاستقرار واستفزازات محفوفة بالمخاطر. (ومن ثم) تحمل بلادنا عواقب تلك الحروب".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد حذر إيران في وقت سابق من أن المملكة لن تسمح "بأي انتهاك" لأمنها القومي عقب اعتراض صاروخ وإسقاطه قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم السبت أطلقه الحوثيون في اليمن.

وقال الجبير في تدوينة على تويتر: "التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر أمن دول الجوار وتؤثر على السلام والأمن الدوليين، ولن نسمح بأي انتهاك لأمننا القومي".

وأكد أن "المملكة تحتفظ بحق الرد بالطريقة المناسبة على التصرفات العدائية للنظام الإيراني"، مُكررا بذلك موقف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية أعلن أنه سيغلق مؤقتا جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية المؤدية إلى اليمن لوقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ووصف التحالف إطلاق الصاروخ بأنه تصعيد خطير من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن.

وقال بيان التحالف "قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة".

مصدر الصورة Reuters Image caption الصاروخ لم يتسبب في أي إصابات

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وكانت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية قد انتقدت التحالف مرارا بسبب تعطل وصول المساعدات خاصة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشمال.

وقد وجه التحالف، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصابع الاتهام في هذا الهجوم إلى طهران، غير أن قائد الحرس الثوري الإيراني نفى تلك الاتهامات الأحد، ووصفها بأنها أحد "افتراءات" الرئيس الأمريكي.

وأعلنت السعودية عن مكافآت مالية لمن يدلي بأي معلومات تفضي إلى القبض على 40 من "قيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة" من بين الحوثيين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة رصدت مكافأة كبيرة قيمتها 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم الحوثيين.

وعبرت السعودية عن عزمها شراء منظومات للدفاع الجوي من الولايات المتحدة وروسيا.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأحد إن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا استهدف الرياض يبرهن على وجود خطر من انتشار الصواريخ الباليستية على نطاق أوسع في المنطقة.

ويستهدف التحالف الحوثيين منذ سيطرتهم على مناطق واسعة في اليمن عام 2015، من بينها العاصمة صنعاء، وإجبارهم الرئيس عبد ربه منصور هادي على الخروج من البلاد وطلب المساعدة من السعودية.

وأدت الحرب إلى قتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتسببت في أزمة إنسانية حادة في اليمن، أحد أفقر الدول في العالم العربي. وأصيب أكثر من نصف مليون يمني بالكوليرا، وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من سبعة ملايين أصبحوا على شفا المجاعة.