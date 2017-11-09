الأمم المتحدة: اليمن سيواجه أكبر مجاعة في العالم

مصدر الصورة Huw Evans picture agency Image caption ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون يعد نقطة دخول رئيسية لمساعدات الأمم المتحدة

حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن اليمن يواجه أكبر مجاعة في العالم منذ عقود "ستخلف ملايين الضحايا" ما لم تُستأنف المساعدات له.

وحثّ مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، التحالف الذي تقوده السعودية على رفع الحصار عن البلد الذي مزقه الصراع.

وفي يوم الإثنين، أغلق التحالف الذي تقوده السعودية المجال الجوي والمسارات البرية والبحرية المؤدية إلى اليمن بعدما أطلق المسلحون الحوثيون صاروخا باتجاه العاصمة السعودية، الرياض.

وقالت السعودية إنها اعترضت الصاروخ الباليستي قرب العاصمة.

وقالت السعودية إن الحصار الذي فرضته على اليمن يهدف إلى إيقاف إيران عن إرسال الأسلحة إلى الحوثيين.

وتنفي إيران تسليح الحوثيين الذي يقاتلون التحالف السعودي منذ عام 2015.

جاءت تصريحات لوكوك بعد جلسه مغلقة، الأربعاء، لإطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الوضع باليمن.

وقال المسؤول الأمم، للصحفيين: "أوضحتُ للمجلس أنه ما لم تُرفع هذه الإجراءات... ستحدث مجاعة في اليمن."

وأضاف محذرا: "ستكون أكبر مجاعة شهدها العالم منذ عقود، وستخلف ملايين الضحايا."

وفي وقت مبكر هذا الأسبوع، حذّرت الأمم المتحدة والصليب الأحمر من أن "وضعا كارثيا" يهدد ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح.

وقال الصليب الأحمر إن شحنة له لنقل أقراص الكلور، الضرورية لمكافحة وباء الكوليرا الذي أصاب أكثر من 900 ألف شخص، مُنعت من الدخول.

وتقول الأمم المتحدة إن سبعة ملايين يمني على شفا المجاعة.

وتعتمد البلاد على الواردات لتوفير جميع احتياجات المدنيين تقريبا للعيش، لكن لا يُسمح الآن بنقل الأغذية والأدوية والوقود.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، قُتل ما يربو على 8670 شخصا، 60 في المئة منهم من المدنيين، وأصيب 49 ألفا و960 شخصا في غارات جوية واشتباكات على الأرض منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن في مارس/ آذار عام 2015.