إصابة عريس بطلق ناري في خصيتيه في حفل زفافه

مصدر الصورة Getty Images Image caption استخدام إطلاق النار في الأعراس عادة متبعة في البلدان العربية (الصورة من العراق)

جرح عريس مصري جروحا خطيرة بعد إصابته بطلق ناري من رشاش أحد الضيوف الذي كان يحتفل بزفافه.

وتعرض العريس لإصابات خطيرة في خصيتيه، ويده، وهو يعالج حاليا في المستشفى.

وكان العريس، عثمان السعيد البالغ من العمر 28 عاما، يستمتع بآخر ليلة له في حياته كأعزب، حينما أصابته طلقة بطريقة غير مقصودة بدلا من إطلاقها في الهواء.

وتقول الشرطة إن السلاح كان يستخدمه شاب في الـ26 من عمره بطريقة غير مكترثة.

وأضافت أن الشاب فر من المكان بعد وقوع الحادث، ولكن قبض عليه بعد ذلك، وتستجوبه الشرطة حاليا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حفلات الأعراس في مصر تتسم بالحيوية

وقد أثارت التقارير التي نشرت عن الحادث ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بعض مستخدميها بمنع استخدام الأسلحة النارية في الأعراس.

وتساءل أحد مستخدمي تويتر قائلا "إذا فعلت ذلك وأنت تعبر عن سعادتك، فماذا يمكن أن تفعل إن كنت غاضبا أو مستاء؟"

وشهدت مصر حادثة مماثلة خلال حفل عرس الشهر الماضي، بحسب ما أفادت به تقارير.

واحتاج الضيف في ذلك الحفل إلى إجراء عملية جراحية، والعلاج في المستشفى بعد أن أصابه طلق طائش في الفخذ.