مصدر الصورة AFP Image caption ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يترأس لجنة مكافحة الفساد الجديدة

أوقفت لجنة لمكافحة الفساد في السعودية، التي يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرا وعشرات من الوزراء السابقين.

وذكرت الأنباء أن لجنة التحقيق في الفساد قد جمدت الأرصدة المصرفية للأمير محمد بن نايف، ولي العهد المعزول وأحد أبرز أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة، وأرصدة أعضاء عائلته المقربين.

وطالت الإجراءات عددا ممن يُشك في ارتكابهم تجاوزات، بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في عام 2011.

وشملت أيضا مديرين ومسؤولين في مناصب أدنى في المؤسسات الحكومية السعودية.

ما الذي تريدون معرفته عن الأسرة الحاكمة والتطورات الأخيرة في السعودية؟