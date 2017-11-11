إحياء أربعينية الإمام الحسين
ملايين المسلمين الشيعة يشاركون في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين.
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EPA
يتوافد ملايين المسلمين الشيعة على مدينة كربلاء العراقية لإحياء أربعينية الإمام الحسين.
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EPA
يرتدي المسلمون الشيعة اللون الأسود أثناء مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين.
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EPA
يزور الشيعة في هذا اليوم ضريحي الحسين وأخيه أبي الفضل العباس في كربلاء.
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EPA
تفيد تقارير بأن 14 مليون زائر شاركوا في أحياء أربعينية الحسين في كربلاء العام الحالي.
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EPA
تشارك النساء بشكل ملحوظ في إحياء الأربعينية.
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EPA
تسود مظاهر الحزن والحداد هذا اليوم في هذه المدينة العراقية التي يحضر إليها الشيعة من جميع أنحاء العالم.
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EPA
تنتشر رايات خضراء وحمراء وسوداء يحملها المشاركون في الفعاليات.
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EPA
السلطات العراقية اتخذت تدابير أمنية مشددة لحماية المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين.
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