إحياء أربعينية الإمام الحسين

  • 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

ملايين المسلمين الشيعة يشاركون في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين.

  • كربلاء EPA

    يتوافد ملايين المسلمين الشيعة على مدينة كربلاء العراقية لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

  • إحياء ذكرى أربعين الحسين EPA

    يرتدي المسلمون الشيعة اللون الأسود أثناء مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين.

  • كربلاء EPA

    يزور الشيعة في هذا اليوم ضريحي الحسين وأخيه أبي الفضل العباس في كربلاء.

  • حزن على الحسين EPA

    تفيد تقارير بأن 14 مليون زائر شاركوا في أحياء أربعينية الحسين في كربلاء العام الحالي.

  • نساء في كربلاء EPA

    تشارك النساء بشكل ملحوظ في إحياء الأربعينية.

  • حداد على الإمام الحسين EPA

    تسود مظاهر الحزن والحداد هذا اليوم في هذه المدينة العراقية التي يحضر إليها الشيعة من جميع أنحاء العالم.

  • رايات EPA

    تنتشر رايات خضراء وحمراء وسوداء يحملها المشاركون في الفعاليات.

  • الشيعة EPA

    السلطات العراقية اتخذت تدابير أمنية مشددة لحماية المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين.

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