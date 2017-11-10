نصر الله: السعودية أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله

مصدر الصورة AFP Image caption اتهم نصر الله السعودية باحتجاز الحريري

قال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن المملكة العربية السعودية قد أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله.

وأشار نصر الله إلى أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من العاصمة السعودية الرياض، هو محتجز هناك.

وشدد نصر الله في خطاب متلفز على أن استقالة الحريري "تدخل سعودي غير مسبوق" في السياسة اللبنانية.

وقال نصر الله إن "الرجل محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى لبنان، هذا الأمر يجب أن يقال بوضوح وصراحة: رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية و لا يسمح له بالعودة إلى لبنان".

نحن نعتبر الاستقالة المعلنة غير دستورية وغير شرعية، ولا قيمة لها على الإطلاق، لأنها أتت تحت الإكراه حسن نصر الله, زعيم حزب الله اللبناني

وطالب بعودة الحريري إلى لبنان قائلا أن الحكومة اللبنانية لم تستقل وما زالت تتمتع بالشرعية.

وأوضح "حاليا، نحن نعتبر الاستقالة المعلنة غير دستورية وغير شرعية، ولا قيمة لها على الإطلاق، لأنها أتت تحت الإكراه".

ومن جانبه أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون الجمعة عن قلقه بشأن وضع رئيس الوزراء المستقيل، ودعا إلى توخي الوضوح بشأن وضع الحريري في السعودية.

ويعتقد كثيرون في لبنان بأن الحريري يخضع للإقامة الجبرية من قبل السلطات السعودية.

مصدر الصورة EPA Image caption اتهم الحريري إيران ببث الفتنة في العالم العربي

لكن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي زار السعودية رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أشار إلى أنه يعتقد أن الحريري لا يخضع للإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية، وأن معلوماته تفيد بأنه ما من قيود مفروضة على تحركاته.

وتنفي المملكة العربية السعودية وأعضاء من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، أن يكون تحت الإقامة الجبرية، لكن لم يصدر أي تصريح مباشر عن الحريري نفسه.

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قال في وقت سابق إن الحريري عقد في الأيام الأخيرة الماضية عددا من اللقاءات مع دبلوماسيين أجانب.

وأضاف أنه التقى الخميس في الرياض، السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية كما التقى عددا من الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة في اليومين الماضيين.

وقد أعلن الحريري استقالته السبت من الرياض، قائلا إن مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته، ومتهما إيران وجماعة حزب الله اللبنانية ببث الفتنة في العالم العربي.

مصدر الصورة AFP Image caption تنتشر العبارات المعادية للسعودية في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الله في لبنان

ورفضت إيران اتهامات الحريري ووصفتها بأنها عارية تماماً عن الصحة، وقالت إن "استقالته ومزاعمه سيناريو آخر لخلق توترات في لبنان والمنطقة".

وتطيح استقالة الحريري عند إقرارها بحكومة ائتلافية كانت تضم حزب الله، كما تهدد بإعادة لبنان إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران، وقد تؤدي - كما يقول مراقبون - إلى نشوب أزمة سياسية وتوتر طائفي في البلاد.

وقد حضت المملكة العربية السعودية ودولتا الكويت والإمارات الخميس رعاياها على عدم السفر إلى لبنان ودعت الموجودين فيه إلى مغادرته فورا جراء "الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان".