مصدر الصورة AFP Image caption عين الملك سلمان ابنه محمد وليا للعهد في يونيو/ حزيران الماضي

وصل بي بي سي عربي العديد من أسئلة القراء حول آل سعود والتطورات الأخيرة في السعودية، وبعد فحص وتدقيق هذه الأسئلة تم اختيار7 منها تلقي الإجابات عليها الضوء على جوانب عديدة لهذه المسألة.

سؤال من قارئ لم يكشف عن اسمه قال فيه: هل آل سعود من قريش وما هو أصلهم؟

ليسوا من قريش وليسوا من الحجاز أساسا، ويقول عبد الله بن عبد المحسن التركي في موسوعته " الملك عبد العزيز آل سعود أمة في رجل" إنه في القرن الخامس عشر الميلادي انتقل "مانع بن ربيعة المريدي"، جد آل سعود، بأسرته من مكان قرب القطيف إلى وادي حنيفة، حيث منازل قبيلته، وهي إحدى قبائل ربيعة القديمة في المنطقة، وكانت تحكم حواضر المنطقة الواقعة على ضفاف وادي حنيفة. ويستمد آل سعود تسميتهم من اسم جدهم "سعود بن محمد بن مقرن".

سؤال من القارئ حميد يقول فيه: كيف تأسست المملكة السعودية بشكلها الحالي؟

المملكة الحالية ليست أول دولة سعودية، ويقول عثمان بن عبد الله بن بشر في كتابه "عنوان المجد في تاريخ نجد" إن الدولة السعودية الأولى انهارت في أوائل القرن التاسع عشر على يد محمد علي حاكم مصر آنذاك، وانهارت الثانية على يد آل الرشيد حكام حائل في نهاية نفس القرن لينتقل آل سعود من عاصمتهم الرياض إلى الكويت وفي أوائل القرن العشرين تحرك الأمير "عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود" على رأس حملة صغيرة من ستين رجلا من أقاربه وأنصاره صوب الرياض لينجح في السيطرة عليها، فبايعه أهلها في 15 يناير/كانون ثاني 1902 ثم سيطر على معظم نجد في 1904 وفي عام 1921 دخل حائل وضم الإحساء من العثمانيين عام 1913 ثم ضم عسير عام 1921 وفي عام 1924 دخل مكة ليضم كل الحجاز في العام التالي.

سؤال من قارئ لم يكشف عن هويته يقول: من هم السديريون؟

"السديريون" هو مسمى يطلق على سبعة من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، التي تنتمي إلى هذه القبيلة. وكان الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز هو أول السديريين الذين تولوا الحكم في المملكة، حيث تولى مقاليد الحكم في 13 يونيو/حزيران 1982 ، وكذلك الملك سلمان فضلا عن الأمراء سلطان وعبد الرحمن وتركي ونايف وأحمد.

سؤال القارئ إيهاب أبو حشيش: كيف يتم اختيار ملك السعودية وولي عهده؟

يتم الاختيار من خلال هيئة البيعة التي تأسست عام 2006 ، وتتشكل هيئة البيعة من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء المتوفي منهم أو المعتذر أو العاجز بموجب تقرير طبي، بالإضافة على عضوين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد.

سؤال القارئ عمر م: كم عدد أبناء الملك سلمان؟

الملك سلمان لديه 13 من الأبناء وهم بالترتيب الأمراء فهد (متوفي)، وسلطان (رئيس هيئة السياحة)،و أحمد (متوفي)، وعبد العزيز، وفيصل، والأميرة حصة (أستاذة بالجامعة)، ومحمد (ولي العهد)، وتركي (رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق)، وخالد (سفير السعودية في واشنطن)، ونايف، وبندر (مصور)، وراكان، وسعود.

سؤال من قارئ لم يكشف هويته يقول: من هو الأمير وليد بن طلال؟

الوليد بن طلال أحد أبرز وأشهر رجال الأعمال السعوديين عالميا وله استثمارات في العديد من أشهر الشركات والمؤسسات المالية المرموقة مثل ميكروسوفت وآبل. وهو بن أخ الملك سلمان وابن عم ولي العهد الحالي ولم يشغل اي منصب في بلاده او يلعب دورا سياسيا. وذكر اسمه في عداد الذين اعتقلوا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. ولد في العاصمة السعودية الرياض، لأم لبنانية وأب سعودي عام 1955. وهو حفيد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وجده لأمه هو رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلال في لبنان. ودرس الوليد العلوم الإدارية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا، ودخل اسمه ضمن مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات عام 2014، وتم تصنيفه في صدارة قائمة أقوى 100 رجل أعمال عربي.

سؤال القارئ علي سراج: لماذا تمت الاعتقالات فى هذا الوقت بالتحديد؟