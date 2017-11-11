عون يطلب من السعودية توضيح سبب عدم عودة الحريري

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طالب الرئيس اللبناني ميشال عون من السلطات السعودية توضيح السبب في أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري يبدو ممنوعا من العودة إلى بلده من الرياض.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحريري استقالته من منصبه في بيان، ألقاه من داخل السعودية.

وتزعم جماعة حزب الله اللبنانية - وكذلك إيران الداعمة لها - أن السعودية تحتجز الحريري بعد إرغامه على الاستقالة.

وفي غضون هذا، قُتل جندي لبناني وأُصيب آخرون في غارة لتحرير مواطن سعودي اختطف يوم الخميس بمنطقة بعلبك شرقي لبنان.

وقد دعت السعودية رعاياها يوم الخميس إلى مغادرة لبنان على نحو عاجل.