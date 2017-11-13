التحالف بقيادة السعودية سيفتح الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية في غضون "24 ساعة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption يفرض الحوثيون السيطرة على ميناء الحديدة

قال التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إنه "لن يسمح للميناء الرئيسي المحاصر باستئناف نشاطه حتى يتم وضع نظام أفضل لمنع تهريب الأسلحة".

وأضاف التحالف أنه سيواصل فرض حصار على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين حتى يتأكد من أنهم لا يستخدمونه في استيراد السلاح.

وفرض التحالف حصارا تاما على اليمن يشمل المنافذ الجوية، والبرية، والبحرية مؤخرا بعدما أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد الدولي القريب من مدينة الرياض قبل أكثر من أسبوع.

واتهمت السعودية إيران بتزويد الحوثيين بالصاروخ الباليستي لكان إيران نفت ذلك.

وجاء في بيان صادر عن بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة الأحد أن الموانئ التابعة للحكومة الشرعية ستعاود نشاطها قريبا.

وقال البيان السعودي إن سيسمح "للإمدادات الإنسانية والحمولات التجارية بالدخول إلى الموانئ اليمنية بالتشاور مع الحكومة الشرعية".

وأضافت السعودية أنها ستبدأ في تطبيق هذه الإجراءات في غضون 24 ساعة وتشمل ميناء عدن، وميناء المكلا، وميناء المخا في البحر الأحمر.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن الحصار المفروض على اليمن سيجعل الوضع الإنساني أسوأ في بلد على شفا المجاعة.

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وأضافت الوكالات أن الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن جعلت نحو سبعة ملايين يمني يواجهون المجاعة.

مصدر الصورة AFP Image caption طفل يمني يتلقى العلاح من االكوليرا

ويقول التحالف إنه سيعاود فتح الموانئ الأصغر الواقعة تحت نفوذ الحكومة الموالية له والتي تحظى بالاعتراف الدولي.

لكن ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، حيث تدخل 80 % من الإمدادات الغذائية، سيبقى مغلقا ريثما يتم الانتهاء من مراجعة نظام التفتيش الذي وضعته الأمم المتحدة.

واتهمت المنظمة الدولية الأمم التحالف بمنع وصول الإمدادات إلى اليمن وخصوصا في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص في النزاع في النزاع بين التحالف والحوثيين والموالين للرئيس السابق، علي بعد الله صالح.

وشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ عام 2015 عاصفة الحزم.