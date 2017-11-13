بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق

  • 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

قُتل المئات فى زلزال بلغت شدته 7.3 درجة بمقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين إيران والعراق مساء الأحد.

  • بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق AFP

    شعر السكان في كل من إيران والعراق بالزلزال، وتشير تقارير إلى أن تأثير الهزة الأرضية قد وصل لسواحل البحر الأبيض المتوسط

  • بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق AFP

    كشف ضوء النهار الأضرار التي لحقت بالمباني بعد الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة بمقياس ريختر

  • بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق AFP

    ذكر رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنه تم الإبلاغ عن وقوع أضرار فى 8 قرى على الأقل

  • بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق AFP

    بدأت جهود الإنقاذ فى ظلام الليل، ووصل عدد الإصابات المؤكدة إلى المئات

  • بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق TASNIM NEWS AGENCY VIA REUTERS

    بحلول صباح الاثنين، وصل عدد القتلى جراء الزلزال إلى المئات

  • بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق TASNIM NEWS AGENCY VIA REUTERS

    قال التلفزيون الإيراني إن معظم الضحايا قتلوا في مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه الإيرانية

  • بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق TASNIM NEWS AGENCY VIA REUTERS

    أظهرت صور من مدينة سربل ذهاب مستشفيات مكتظة بالمصابين

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