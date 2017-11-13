بالصور: زلزال مدمر في إيران والعراق
قُتل المئات فى زلزال بلغت شدته 7.3 درجة بمقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين إيران والعراق مساء الأحد.
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AFP
شعر السكان في كل من إيران والعراق بالزلزال، وتشير تقارير إلى أن تأثير الهزة الأرضية قد وصل لسواحل البحر الأبيض المتوسط
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AFP
كشف ضوء النهار الأضرار التي لحقت بالمباني بعد الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة بمقياس ريختر
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AFP
ذكر رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنه تم الإبلاغ عن وقوع أضرار فى 8 قرى على الأقل
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AFP
بدأت جهود الإنقاذ فى ظلام الليل، ووصل عدد الإصابات المؤكدة إلى المئات
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TASNIM NEWS AGENCY VIA REUTERS
بحلول صباح الاثنين، وصل عدد القتلى جراء الزلزال إلى المئات
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TASNIM NEWS AGENCY VIA REUTERS
قال التلفزيون الإيراني إن معظم الضحايا قتلوا في مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه الإيرانية
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TASNIM NEWS AGENCY VIA REUTERS
أظهرت صور من مدينة سربل ذهاب مستشفيات مكتظة بالمصابين
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