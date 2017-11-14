قرى إيرانية "تختفي" بسبب أسوأ زلزال خلال 2017

مصدر الصورة KHOSROW Image caption دمر الزلزال مباني عدة، وخلف مئات القتلى وآلاف المصابين

انتشرت صور مظاهر الدمار الذي خلفه زلزال قوي ضرب مناطق حدودية بين العراق وإيران يوم الأحد .

بي بي سي ترصد روايات شهود عيان عن "قرى اختفت" بسبب أسوأ زلزال خلال العام الحالي.

خوسرو: "توفيت عمتي وابنها وأحفادها"

مصدر الصورة KHOSROW Image caption فقد الكثيرون ذويهم تحت أنقاض المنازل المتداعية

يقيم خوسرو في قرية بالقرب من مدينة سربل ذهاب الإيرانية، التي تقع قرب الحدود مع العراق وتعد أحد أكثر المناطق تضررا من الزلزال. وقد أخبرنا بأن عددا من أفراد أسرته قضوا جراء الدمار الذي حل بالقرية.

وقال خوسرو: "انهارت الجدران على شقيقتي ووالدي، واضطرت إلى سحبهم لخارج المنزل".

وأضاف: "أصيبت والدتي، وتوفيت عمتي، وابنها، وأبناؤه. كما دمرت القرية عن آخرها".

وأشار إلى أن الدمار طال المقابر.

وقال: "لا يوجد ماء، ما اضطر الناس إلى تناول المياه من النهر مباشرة، وليس لدينا طعام، ونحتاج إلى المياه والملابس الثقيلة".

أمير: "أعتقد أن عدد الوفيات يرتفع"

قال أمير، الذي يقيم في سربل ذهاب، إن الدمار الذي خلفه الزلزال طال حوالي 30 في المئة من المدينة، مؤكدا أن مباني "مهر" للإسكان الاجتماعي انهارت بالكامل.

وأضاف: "يحتاج الناس إلى الطعام والماء. وتعمل فرق الإنقاذ في المدينة، لكني أعتقد أن عدد الوفيات سيرتفع".

مهرداد: "قرى اختفت"

مصدر الصورة ALIREZA Image caption اختفت معالم أغلب القرى التي ضربها الزالزال

يقيم أقارب مهرداد في خيام للإيواء بعد أن هدمت منازلهم في ولاية كرمان شاه. وأكد مهرداد أنه زار قرية بالقرب من مركز الزلزال في كرمان شاه لإمداد بعض أقاربه بالطعام والخيام.

وأضاف أن "الناس ليس لديهم ما يكفي من الطعام، ويحتاجون إلى خيام".

صلاح: "الناس خارج منازلهم"

مصدر الصورة UGC Image caption انهار عدد كبير من المنزل في المناطق المتضررة من الزلزال في القرى الإيرانية على الحدود مع العراق

قال صلاح، الذي يقيم في ولاية كرمان شاه أيضا: "نقيم في قرية بالقرب من مركز الزلزال، ولا يزال الناس خارج المنازل".

وأضاف: "هناك عدد قليل من الخيام، وقد دمر حوالي 50/80 في المئة من المنازل، ولا يوجد طعام ولا دواء".