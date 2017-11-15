مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الحريري كتب على تويتر يطمئن اللبنانيين أنه بخير

يقول الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن سعد الحريري - رئيس الوزراء الذي استقال فجأة من منصبه من الرياض - "محتجز في السعودية".

وخلال لقاء له مع وفد من وسائل الإعلام اللبنانية ، وصف عون هذا الوضع بأنه "عمل عدائي ضد لبنان"، مشيراً إلى أن "الحريري وعائلته مقيدو الحرية والحركة، وهم تحت المراقبة".

وأشار عون إلى أن معاهدة فيينا، والأعراف الدبلوماسية تنص على عدم تقييد حرية أي رئيس حكومة في العالم، وأن "لدى السلطات اللبنانية معلومات غير مؤكدة على أن من يحرس الحريري هو جهاز "بلاك ووتر"، وليس الأمن السعودي الرسمي".

وتعهد الرئيس اللبناني بأن لبنان "سيبذل ما في وسعه للمطالبة بالإفراج عن الحريري. وأبدى استعدادا للتفاوض معه بخصوص ما جاء في بيان استقالته.

غير أن عون اشترط "عدم المساس بالسيادة والأمن اللبنانيين".

وأكد عون في حسابه على موقع تويتر ما قاله لوسائل الإعلام. فقال في إحدى التغريدات "لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي ١٢ يوماً. وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LBpresidency الرئيس عون: لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي ١٢ يوماً. وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان — Lebanese Presidency (@LBpresidency) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال في تغريدة أخرى "لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد إلى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @LBpresidency الرئيس عون: لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد الى لبنان لتقديم استقالته او للرجوع عنها او لبحث أسبابها وسبل معالجتها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وكتب الحريري - في رد غير مباشر - تغريدة يطمئن فيها اللبنانيين بأنه بخير وسوف يعود إلى بلاده.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saadhariri بدي كرر وأكد أنا بألف الف خير وانا راجع ان شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا. — Saad Hariri (@saadhariri) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وقد أعلن الحريري استقالته من منصبه من الرياض في خطاب متلفز مفاجئ، وقال إن استقالته جاءت بسبب مؤامرة لاغتياله، واتهم إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بنشر الفتنة في العالم العربي.

وقال بعد ذلك في مقابلة تلفزيونية الأحد إنه "حر" في تنقلاته في السعودية، وأنه كتب استقالته بنفسه.

وانتقد الحريري تدخل ايران، خصم السعودية في المنطقة، في الشؤون اللبنانية وفي شؤون الدول العربية. ودعا جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إلى الانسحاب من نزاعات المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك هو أبرز أسباب استقالته.

وبعيد استقالة الحريري، دعت السعودية والكويت ودولة الإمارات والبحرين مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه.

ورحب الرئيس اللبناني ميشال عون بإعلان الحريري نيته العودة "قريباً" إلى بيروت، مؤكداً أنه ينتظره للاطلاع منه على ظروف قرار استقالته وأسبابها.

وقال في تغريدة على موقع تويتر "سررت بإعلان الرئيس الحريري عن قرب عودته إلى لبنان، وعندها سنطّلع منه على كافة الظروف والمواضيع والهواجس التي تحتاج إلى معالجة".

استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزارة اللبنانية "ليست كما تبدو"

ولم يقبل عون حتى الآن الاستقالة، مشيرا إلى أنه ينتظر عودة الحريري إلى لبنان لـ"يبني على الشيء مقتضاه"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان خصوم الحريري في لبنان، وعلى رأسهم جماعة حزب الله، اعتبروا أن استقالته "قرار سعودي أملي عليه".وقد استقال الحريري من منصبه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة اعتبرها ساسة لبنانيون كبار رضوخا منه لضغوط من الحكومة السعودية.