اعتذار المطربة شيرين عن قضية البلهارسيا لم يمنع مثولها أمام القضاء

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اعتذرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عما اعتبره بعض المصريين إساءة لبلادهم خلال حفل فني أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية العام.

وقالت شيرين إنها لم تقصد الإساءة إلى مصر وشعبها في ردها على طلب إحدى المعجبات بغناء إحدى أغنياتها الوطنية المشهورة.

مصدر الصورة Twitter/@sherine

وأوضحت المطربة المصرية أن الأمر لا يعدو عن كونه "دعابة في غير محلها" منها للجمهور.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قررت الثلاثاء إيقاف المطربة عن الغناء و التحقيق معها، ومنعها من الحصول على أي تصريح لإقامة الحفلات، بسبب مقطع فيديو متداول لها من حفل أقامته في إمارة الشارقة، ترد خلاله على طلب إحدى المعجبات بأداء أغنية "مشربتش من نيلها" بأن الشرب من مياه النيل يؤدي إلى الإصابة بمرض "البلهارسيا"، موجهة نصيحة لها بشرب نوع آخر شهير من المياه المعدنية الفرنسية.

وأشار بيان نقابة المهن الموسيقية إلى أن ما بدر من المطربة شيرين يعد "سخرية واستهزاءا بمصر"، وذكر البيان أن الحفل كان في في الإمارات منذ عشرة أشهر، تحديداً في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية.

من ناحية أخرى طالب الملحن عمرو مصطفى ملحن أغنية "مشربتش من نيلها" بسحب الأغنية من المطربة شيرين عبد الوهاب وإعطاء حق ادائها لمطربة أخرى "تستحق شرف الغناء لبلدها" حسب تعبيره، ردا على ما اعتبره إساءة للأغنية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وقد أقام محام مصري دعوى قضائية اختصم فيها شيرين ونقابة المهن الموسيقة، مشيرا إلى أن تصريحات المطربة المذكورة تمثل "إهانة للدولة المصرية "، وإفسادا للجهود التي تقوم بها الدولة لتنشيط السياحة الخارجية.

وحددت محكمة جنح عابدين 23 من ديسمبر/ كانون أول المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة شيرين بتهمة بث دعايات مثيرة.

وكان هاشتاغ #باشرب_من_نيلها_ومش_هاسمع_كلام_شيرين قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث غرد كثير من الغاضبين من تعليق شيرين، ودعا بعضهم إلى رفض أي اعتذار تقدمه.