روسيا تحبط محاولة تمديد تحقيق دولي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا

  • 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

استخدمت روسيا حق النقض بمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع قرار يدعو إلى تمديد تحقيق بشأن الجهة المسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وصاغت اليابان مشروع القرار الذي كان يدعو إلى تمديد التحقيق شهرا إضافيا.

وتولت إجراء التحقيق لجنة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.