المغرب: مقتل 15 شخصا في تدافع أثناء توزيع الغذاء

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قتل 15 شخصا في تدافع أثناء توزيع الغذاء على سكان إحدى القرى في المغرب.

ووقع الحادث في قرية سيدي بوعلام، الواقع على بعد 150 كيلو مترا، جنوب غربي الدار البيضاء.

ولا تعرف حتى الآن الجهة التي كانت توزع الغذاء، ولكن يعتقد أنها منظمة خيرية.

وأفادت التقارير أن 40 شخصا آخرين أصيبوا في التدافع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الضحايا من النساء وكبار السن, وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لجثث نساء على الأرض.