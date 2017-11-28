أنباء عن اطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السعودي السابق

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أفادت تقارير بأن السلطات السعودية أطلقت سراح الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله.

ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن تغريدات لأفراد من الأسرة المالكة في السعودية.

وكانت لجنة "مكافحة الفساد" في السعودية، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوقفت في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عددا من الأمراء وعشرات من الوزراء السابقين من بينهم الأمير متعب.

وكان ينظر للأمير متعب، 65 عاما، على أنه وريث محتمل للعرش فقد كان الأقرب إلى قلب والده الراحل الملك عبد الله، وكان آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصبا رفيعا في الحكومة السعودية.

ولم تصدر السلطات السعودية تعليقا فوريا بهذا الشأن.