ماذا حققت المرأة العربية في 2017؟

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تغيرت عام 2017 بعض القوانين التي تخص المرأة في البلاد العربية، حيث منحت بعض الدول النساء حقوقاً لطالما طالبن بها، كما وصلت بعض النساء إلى مناصب عليا وأضافت أخريات إلى رصيدهن إنجازات جديدة.

ما يلي استعراض سريع لعدد من هذه التغييرات والإنجازات:

شباط/ فبراير:

نادية عبده أول سيدة في مصر تشغل منصب محافظ.

مصدر الصورة الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة/Facebook

نيسان/ أبريل:

بدأت فتيات سعوديات مرحلة جديدة من المطالبة بإنهاء نظام الولاية (أي ولاية الرجل على المرأة) في المملكة حيث أطلقن حملة "المقاومة بالمشي" احتجاجا على منعهن من قيادة السيارة.

تموز/ يوليو:

التونسية عزة بسباس تتوج بالميدالية الفضية في المبارزة بالسيف في بطولة العالم للمبارزة المقامة في مدينة لايبزيغ في ألمانيا.

مصدر الصورة KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images Image caption من أولومبياد ريو 2016

آب/ أغسطس:

الأردن يلغي المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي تعليقات منددة بهذه المادة التي تنص: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".

مصدر الصورة Twitter Image caption حملة الكترونية ضد المادة 308

دار الإفتاء التونسية تعلن تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بما فيها الإرث.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو "المساواة في الإرث والزواج بغير المسلم" تثير جدلا في تونس

ولبنان يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.

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أيلول/ سبتمبر:

ملك السعودية يصدر أمراً تاريخياً بالسماح للنساء بقيادة السيارات داخل البلاد.

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وتونس تلغي حظرا كان يمنع زواج المسلمات بغير المسلمين، حيث قالت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية: "تم الغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 و ما جاوره. مبروك لنساء تونس في تكريس حق حرية اختيار القرين".

وثار جدل واسع في تونس إثر دعوة السبسي في خطاب تزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية في 13 آب/أغسطس للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إلى جانب السماح للتونسيات المسلمات بالزواج بغير المسلمين.

مصدر الصورة EPA Image caption أصبحت تونس أولى الدول العربية التي تجيز زواج المسلمة من غير المسلم

أكتوبر/ تشرين الأول:

إطلاق حملة التوعية من قبل الممثلة الأمريكية الشهيرة أليسا ميلانو التي دعت نساء العالم لاستخدام هاشتاغ "MeToo" أو "أنا أيضا" بعد فضيحة منتج هوليوود الكبير هارفي واينستين الذي يواجه اتهامات بالاعتداء والتحرش بعدد من النساء.

وفي خطوة غير معتادة في المجتمعات العربية، نشرت نساء على صفحات فيسبوك وتويتر قصصا كن قد أخفينها طويلا عن حالات تحرش تعرضن لها، بعضها يعود إلى أكثر من عشر سنوات.

مصدر الصورة ARMEND NIMANI/AFP/GETTY IMAGES Image caption أحد العروض الفنية في شوارع عاصمة كوسوفو حول موضوع الاعتداء الجنسي

ولأول مرة فى تاريخ الاسكواش فوز زوجين مصريين ببطولة أمريكا.

والسعودية تسمح بحضور النساء برفقة عائلاتهن مباريات في الملاعب الرياضية بدءا من يناير/ كانون الثاني 2018 في فترة تجريبية تستمر حتى أبريل/ نيسان من العام ذاته.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE/AFP/GETTY IMAGES Image caption سمحت المملكة بدخول النساء السعوديات لملعب رياضي لأول مرة في أيلول/ سبتمبر من هذا العام

كما نشرت مؤسسة طومسون رويترز استطلاع دولي صنف القاهرة كأخطر مدينة على النساء، رفض محتواه المجلس القومي للمرأة.

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و بي بي سي تسمي عدة نساء عربيات ضمن قائمة أكثر نساء مؤثرات عام 2017، وهن: القطرية نوال أكرم (الممثلة الكوميدية، والناشطة في مجال حقوق النساء خاصة ذوات الإعاقة)، الطالبة العراقية زينب فاضل، اللاجئة السورية مزون المليحان (الناشطة في مجال تعليم الفتيات)، الناشطة السعودية لجين الهذلول، المعلمة السورية أحلام الرشيد، والرياضية الأردنية لينا خليفة (التي أسست أول مركز دفاع عن النفس للنساء في المنطقة).

نوفمبر/ تشرين الثاني:

للمرة الأولى في تاريخ قطر، أربع نساء يعين أعضاء في مجلس الشورى.

وفي الجزائر، زهية بن قارة أول امرأة تنتخب رئيسة بلدية عن حزب إسلامي.

أما في العراق، أثار تصويت البرلمان العراقي من حيث المبدأ على تعديل قانون الأحوال الشخصية غضبا في البلاد.

وتنص المادة الثالثة المعدلة التي أثارت الجدل: على "إبرام عقد الزواج حسب المذهب السني والشيعي وتفويض الوقفين السني والشيعي بالموضوع إلى جانب المحكمة، والأمر نفسه في حالات الطلاق والتوريث وغيرها."

وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن من شأن مشروع القانون سلب طفولة الصبية والفتيات الذين أصبحوا بالفعل ضحايا انتهاكات ناجمة عن سنوات من الحرب.

مصدر الصورة AHMAD AL-RUBAYE

ويرحب النشطاء بالإجراءات القانونية كخطوة على الطريق الصحيح.

ولكن لا تزال هناك مشكلات تواجه النساء في المجتمعات العربية المختلفة لا تتعلق فقط في القوانين بل أيضا عادت وأعراف المجتمع... فالطريق مازال طويلاً.