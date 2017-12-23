ما هو احتفال "يلدا" في إيران؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس شرطة الآداب والاخلاق في إيران قال إن الحاضرين كانوا يشربون الخمر

اعتقلت شرطة الآداب الإيرانية 230 شخصا في حفلين بمناسبة "شب يلدا" في العاصمة طهران.

وقال كول زلفيكار بارفار رئيس شرطة الآداب والأخلاق إن الحاضرين كانوا يشربون الخمر ويرقصون في حفلين مختلطين.

وأضاف أن صورا من الحفلين نشرت على موقع انستغرام.

ولكن ما هو احتفال يلدا؟

يلدا كلمة سريانية تعني الولادة، وهي في هذا الإطار تشير إلى ولادة الشمس التي تهزم الليل أو رمز للنور الذي يهزم الظلام.

ويحتفل بهذا اليوم تقليديا في إيران، حيث أنه أقصر يوم وأطول ليلة في العام.

وتشير هذه الليلة إلى بداية الانقلاب الشتوي ونهاية الخريف.

وفي التقويم الإيراني، الذي يتطابق مع التقويم الطبيعي، يوافق الانقلاب الشتوي ليلة الثلاثين من الشهر الإيراني آذر (الموافق 21 ديسمبر/كانون أول) وصباح اليوم الأول من الشهر الإيراني دي (الموافق 22 ديسمبر/كانون أول).

مصدر الصورة EPA Image caption الإيرانيون يحتفلون بيلدا بالفواكه الطازجة مثل الرمان

ويحتفل الإيرانيون بهذه الليلة منذ القدم ويقيمون فيها مراسم خاصة، وهي ليلة التآخي والوصال حيث تتجمع كل العائلات في إحيائها.

من جيل لجيل

وتتوارث الأجيال طقوس الاحتفال التي تركز على اجتماع شمل الأسرة التي يتصدرها كبار السن كرمز لكهولة الشمس في فصل الخريف، وسرد القصص وقراءة الشعر طوال الليل وحتى بزوغ النهار.

وتشهد هذه الليلة الكثير من الفعاليات مثل قراءة الشاهنامة (سيرة الملوك) للشاعر الملحمي ابوالقاسم الفردوسي وديوان الشعار حافظ الشيرازي الذي يتفاءل به الإيرانيون. فضلا عن سرد القصص والحكايات على لسان الآباء والأجداد.

ويعد البطيخ الأحمر جزء مهم من عادات يلدا حيث يعتقد الناس بأن تناول البطيخ ولو بكميات قليلة في هذه الليلة يحميهم من الاصابة بالزكام والنزلات الصدرية طيلة فصل الشتاء. ذلك فضلا عن الرمان والعنب والمكسرات وغيرها.

كما تقام فعاليات أخرى مثل الطبخ وسرد القصص للأطفال وما شابه، فضلا عن قراءة القران، كما يقوم البعض بالزواج في هذه الليلة.