مسيحيو الموصل يحتفلون بعيد الميلاد

  • 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017

لأول مرة منذ 3 سنوات، المسيحيون في مدينة الموصل العراقية يحتفلون بعيد الميلاد. الصحفي حيدر أحمد، من مكتب بي بي سي في بغداد يرصد إعادة تأهيل أول كنيسة في مدينة الموصل وإقامة قداس الميلاد فيها.

  • كنيسة BBC

    شهدت كنيسة القديس بولس، التي حولها تنظيم الدولة الإسلامية إلى سجن، أول قداس للمسيحيين في الموصل منذ تحريرها.

  • جرس الكنيسة BBC

    لم تسلم الكنيسة من أعمال التخريب مثل جميع كنائس المدينة التي اتخذها التنظيم كمقرات أو سجون له.

  • كنيسة مهجورة BBC

    هُجّر أكثر من عشرة آلاف مسيحي قسرا من بيوتهم في الموصل بعد سيطرة التنظيم عليها في حزيران/ يونيو 2014.

  • قداس BBC

    أقيم صباح الأحد قداس الميلاد بحضور البطريرك لويس روفائيل ساكو، بالإضافة إلى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وعدد من الشخصيات الدينية المسيحية.

  • صليب BBC

    تعرف مدينة الموصل بكونها مركزا حضاريا ودينيا وعرقيا ويسكنها أكثر من 30 ألف مسيحي.

  • كنيسة مار بولص BBC

    هذا الحطام بكنيسة القديس بولس لا يزال شاهدا على ما تعرضت له دار العبادة من دمار.

  • شباب يعملون في إعادة تأهيل كنيسة القديس بولس في الموصل BBC

    تقوم مجموعات من شباب الموصل بإعادة تأهيل الكنيسة من أجل استئناف العمل بها وإقامة الشعائر المسيحية داخل مرافقها.

  • كنيسة القديس بولس BBC

    تُعد إعادة تأهيل كنيسة مار بولص في الموصل "رسالة سلام" لكل العراقيين، خاصة بعد الآثار السلبية التي تعانيها المدينة، وغيرها من المدن العراقية، للتشدد الذي مارسه التنظيم.

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