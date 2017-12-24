مسيحيو الموصل يحتفلون بعيد الميلاد
لأول مرة منذ 3 سنوات، المسيحيون في مدينة الموصل العراقية يحتفلون بعيد الميلاد. الصحفي حيدر أحمد، من مكتب بي بي سي في بغداد يرصد إعادة تأهيل أول كنيسة في مدينة الموصل وإقامة قداس الميلاد فيها.
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BBC
شهدت كنيسة القديس بولس، التي حولها تنظيم الدولة الإسلامية إلى سجن، أول قداس للمسيحيين في الموصل منذ تحريرها.
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BBC
لم تسلم الكنيسة من أعمال التخريب مثل جميع كنائس المدينة التي اتخذها التنظيم كمقرات أو سجون له.
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BBC
هُجّر أكثر من عشرة آلاف مسيحي قسرا من بيوتهم في الموصل بعد سيطرة التنظيم عليها في حزيران/ يونيو 2014.
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BBC
أقيم صباح الأحد قداس الميلاد بحضور البطريرك لويس روفائيل ساكو، بالإضافة إلى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وعدد من الشخصيات الدينية المسيحية.
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BBC
تعرف مدينة الموصل بكونها مركزا حضاريا ودينيا وعرقيا ويسكنها أكثر من 30 ألف مسيحي.
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BBC
هذا الحطام بكنيسة القديس بولس لا يزال شاهدا على ما تعرضت له دار العبادة من دمار.
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BBC
تقوم مجموعات من شباب الموصل بإعادة تأهيل الكنيسة من أجل استئناف العمل بها وإقامة الشعائر المسيحية داخل مرافقها.
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BBC
تُعد إعادة تأهيل كنيسة مار بولص في الموصل "رسالة سلام" لكل العراقيين، خاصة بعد الآثار السلبية التي تعانيها المدينة، وغيرها من المدن العراقية، للتشدد الذي مارسه التنظيم.
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