مسيحيو الموصل يحتفلون بعيد الميلاد

لأول مرة منذ 3 سنوات، المسيحيون في مدينة الموصل العراقية يحتفلون بعيد الميلاد. الصحفي حيدر أحمد، من مكتب بي بي سي في بغداد يرصد إعادة تأهيل أول كنيسة في مدينة الموصل وإقامة قداس الميلاد فيها.