محامي مبارك ينفي امتلاك الرئيس السابق أي أموال خارج مصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption مبارك دأب على نفي امتلاكه أموالا أو أصولا في الخارج

نفى فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، امتلاك موكله أي أموال أو أصول خارج مصر.

ووصف الديب المزاعم بشأن امتلاك مبارك أصول بالخارج بأنها "أكاذيب".

وجاء في البيان :"بعض وسائل الإعلام دأبت على مدار السنوات الماضية على نشر أخبار كاذبة بشأن امتلاك مبارك لأموال وأصول خارج مصر، وإن هذه الوسائل الإعلامية استمرت في ترديد هذه الأكاذيب دون سند أو دليل".

واستشهد الديب بقرار الحكومة السويسرية، صدر الأربعاء الماضي، بشأن إلغاء التحفظ علي أموال مصرية في سويسرا.

وقررت سويسرا نهاية الأسبوع الماضي إلغاء تجميد مبلغ 430 مليون فرانك سويسري (435 مليون دولار) وهي أموال يعتقد أنها مملوكة لستة من رموز نظام مبارك.

وأوضح البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال، مشيرا إلى لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية يقوم بها مكتب النائب العام السويسري لمعرفة مصدر هذه الأموال.

مصدر الصورة Getty Images Image caption محامي مبارك فريد الديب استشهد في بيانه بقرار سويسرا إلغاء التحفظ على أموال مصرية

استنكار مصري

واستنكرت السلطات المصرية في وقت سابق قرار غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة.

وقالت النيابة المصرية إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.

وأبلغت السلطات القضائية السويسرية الجانب المصري في أغسطس/آب الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب "عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة، في بعض الحالات".