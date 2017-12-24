تونس تعلن تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية
- 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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أعلنت السلطات التونسية تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها.
وقالت وزارة النقل في تونس إنها اتخذت هذا القرار "إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
واشتكت تونسيات في وقت سابق من تأخير في رحلاتهن على متن الخطوط الإماراتية، وقالت بعضهن إنهن خضعن لإجراءت إضافية.
وقالت الإمارات إن "معلومة أمنية" تسببت في تأخير سفر تونسيات إلى الإمارات.