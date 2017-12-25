مخاوف بشأن "عمليات إرهابية" تسببت في أزمة التونسيات مع طيران الإمارات

مصدر الصورة Reuters Image caption الإمارات بررت إجراءاتها بتلقيها معلومات عن خطر إرهابي

قالت متحدثة باسم الرئاسة في تونس إن معلومات تتعلق بإمكانية "وقوع عملية إرهابية في الإمارات" وراء الأزمة الأخيرة بين البلدين.

وأفادت تقارير منذ الجمعة بمنع تونسيات من ركوب طائرات طيران الإمارات المتجهة إلى الدولة الخليجية.

وردت تونس بتعليق رحلات الشركة في مطاراتها.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش إن "السلطات الإماراتية تلقت معلومات أمنية جدية...حول إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية من طرف نساء تونسيات أو نساء حاملات لجواز سفر تونسي".

وأشارت المعلومات، حسب المتحدثة باسم الرئاسة، إلى عودة المتشددين، الذين كانوا في سوريا والعراق، واحتمال "تنفيذ عملية إرهابية في الإمارات".

وقالت إن بلادها تتفهم قلق الإمارات، ولكنها لا يمكن أن "تقبل أن تعامل التونسيات بتلك الطريقة".

وشدد الرئيس، الباجي قائد السبسي، على أن حقوق النساء التونسيات لا ينبغي أن تنتهك "مهما كانت المبررات".

وطالب بالعمل على تجاوز الاشكالات بين تونس والإمارات في أقرب الأوقات "حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي".

وأكد السبسي على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس "سيظلّ قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل".

مصدر الصورة PA Image caption السلطات التونسية أعلنت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها

وكانت الإمارات قالت الأحد إن "معلومات أمنية اضطرتها إلى اتخاذ إجراءات طارئةّ، دون أن تذكر احتمال وقوع هجمات إرهابية".

ولكن المسافرات التونسيات يقلن إن طيران الإمارات لم تقدم لهن أي مبرر لمنعهن من الركوب.

وقالت الحكومة التونسية إن مسؤولين اضطروا للتدخل من أجل مساعدة مسافرات كن عالقات في تونس وفي أبوظبي.

وأعلنت وزارة النقل التونسية تعليق رحلات طيران الإمارات ردا على منع المسافريات التونسيات، وقالت إن التعليق سيبقى ساريا إلى حين إيجاد "حل مناسب".