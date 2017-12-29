قتلى في هجومين على كنيسة ومتجر في حلوان جنوبي القاهرة

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قتل ثمانية أشخاص في هجومين على كنيسة ومتجر في منطقة حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان للكنيسة القبطية.

وأضاف البيان أن الهجوم الأول وقع بعدما أطلق مسلحون أعيرة نارية تجاه الكنيسة فقتلوا أحد أفراد القوة الأمنية المكلفة بالتأمين وخمسة أقباط.

بينما قتل شخصان في هجوم ثان على متجر للأجهزة الالكترونية يملكه مسيحي.

وكانت السلطات المصرية قد أكدت أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين أثناء محاولتهما اقتحام الكنيسة.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن أغلقت مداخل ومخارج القاهرة ودفعت بمجموعات قتالية لتعقب مهاجم آخر لاذ بالفرار.

وكانت قوات الشرطة المكلفة بتأمين كنيسة مار مينا قد رصدت تحركات اثنين من "العناصر الإرهابية"، وعلى الفور توجه عناصر من الشرطة صوبهم، إلا أن المهاجمين أطلقا الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات إطلاق النيران فأردت أحدهما قتيلا.

وبحسب المصادر الأمنية، فكك خبراء المفرقعات حزاما ناسفا كان يرتديه المهاجم القتيل.

وتعزز السلطات إجراءات تأمين أماكن تجمع المسيحيين قبل أيام من احتفالات رأس السنة وتضمنت الإجراءات منع المرور في الطرق المتاخمة للكنائس.