مصدر الصورة AFP/Getty Image caption يرفض الفلسطينيون قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المعونات المالية للفلسطينيين واتهمهم بأنهم لم يقدروا هذه المساعدات.

وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب إن بلاده دفعت للفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولم تحصل على تقدير أو احترام".

وعبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في المباحثات مع إسرائيل بشأن السلام.

وكان الفلسطينيون قد عبروا عن غضبهم بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس بما فيها الجزء الشرقي المحتل عاصمة لإسرائيل.

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ورفضت السلطة الفلسطينية استقبال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي ينوي زيارة المنطقة الشهر الحالي.

وتساءل ترامب عن دواعي استمرار "دفع الولايات المتحدة هذه المبالغ الهائلة للفلسطينيين".

ووصف مراسل لبي بي سي في واشنطن تغريدة ترامب بأنها غاضبة.

وكان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، قد أعلن الشهر الماضي أنه السلطة لن تقبل أي خطة سلام أمريكية مقترحة. ووصف واشنطن بأنها لم تعد وسيطا أمينا في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاءت تغريدة ترامب بشأن المساعدات للفلسطينيين بعد أن كشفت نيكي هيلي، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة الثلاثاء عن خطط أمريكية لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن التمويل الأمريكي المستقبلي للأونروا، قالت هايلي "قال الرئيس فعلا أنها لايريد إعطاء تمويل إضافي أو وقف التمويل لحين موافقة الفلسطينيين على العودة إلى مائدة التفاوض".

والولايات المتحدة هي أكبر متبرع للأونروا. وتقول المنظمة إن واشنطن تعهدت بحوالي 370 مليون دولار بداية من عام 2016.

وكانت الولايات المتحدة قد أجهضت باستخدام حق النقض "الفيتو" مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بإلغاء قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة بإسرائيل.

غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزم يدعو واشنطن للتراجع عن موقفها.