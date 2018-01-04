محامو ترامب يهددون بإجراء قانوني ضد ستيف بانون

مصدر الصورة Reuters Image caption بانون كان كبير مستشاري ترامب للشؤون الاستراتيجية

هدد محامو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ إجراء قانوني ضد معاونه السابق، ستيف بانون، متهمين إياه بتشويه الرئيس.

وكتب محامو ترامب رسالة إلى بانون، قالوا فيها إن الأخير انتهك اتفاقا بشأن عدم الكشف عن المعلومات بحديثه لمؤلف كتاب حول ترامب.

ويصف الكاتب مايكل وولف ، في كتابه الذي سيصدر لاحقا، الرئيس بأنه لم يكن جاهزا لتولي المنصب.

وكان ترامب قد قال إن بانون "فقد عقله" بعدما فقد وظيفته في البيت الأبيض.

وقال المحامون في رسالتهم إن بانون انتهك واجب التحفظ المنصوص عليه في عقد العمل، عندما تحدث عن ترامب وعائلته، و"سرب معلومات سرية" وأدلى بتصريحات للكاتب وولف فيها "استهزاء وتشهير" بالرئيس وأفراد عائلته.

ما الذي جاء في الكتاب؟

تضمن كتاب "البيت الأبيض من الداخل" تصريحات مدوية من بينها أن:

فريق حملة ترامب كانوا مصدومين ومذعورين بعد فوزه في الانتخابات؛

زوجته ميلانيا كانت تبكي ليلة التصويت؛

ترامب كان غاضبا من أن كبار النجوم قاطعوا حفل تنصيبه؛

الرئيس الجديد "وجد البيت الأبيض مزعجا ومخيفا بعض الشيء" ؛

ابنته إيفانكا كانت تخطط مع زوجها جيرد كوشنر "لتصبح أول رئيسة للولايات المتحدة"؛

وكانت إيفانكا تسخر من تسريحة شعر والدها.

وتضمن الكتاب أيضا مزاعم أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، قال لترامب في اجتماع بينهما في فبراير/ شباط إن المخابرات البريطانية ربما تجسست عليه وعلى حملته الانتخابية، حسب تقرير نشرته صحيفة التايمز.

وقالت التايمز إن بلير كان يطمح في الحصول على وظيفة مستشار لترامب في شؤون الشرق الأوسط.، ورد متحدث باسم بلير بأن هذه المعلومات "مزيفة".

وفي مارس/ آذار 2017، قال المتحث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر إن المخابرات البريطانية قد تكون ضالعة في عملية تجسس على برج ترامب في نيويورك، ووصفت المخابرات البريطانية تصريحات سبايسر بأنها "بلا معنى".

من هو مايكل وولف؟

يبلغ ماكل وولف من العمر 64 عاما، وهو كاتب سابق بمجلة نيويورك ومجلة فانيتي فير. وأصدر ترجمة عن حياة مليادير الإعلام روبرت مردوخ.

ويعتقد أنه اعتمد في تأليف كتابه على حوارات أجراها مع 200 شخص.

مصدر الصورة Alamy Image caption اعتمد مايكل وولف في تأليف كتابه على حوارات أجراها مع 200 شخص

وجاء في مجلة نيويورك، التي كانت سباقة إلى شنر مقتطفات من الكتاب، أن وولف استغل قلة تجربة إدارة ترامب ليحصل على كمية كبيرة من المعلومات عما يحدث داخل البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة: "لم توضع أمامه أي قيود، وطلب منه عدم الالتزام بأي شيء عن كيفية عرض ما اطلع عليه".

كيف كان رد إدارة ترامب؟

قال ترامب في بيان أصدره الأربعاء: "بانون لا علاقة له بي ولا برئاستي، عندما أقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل فقد عقله".

وأضاف: "ستيف كان موظفا عندي بعدما فزت بتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على 17 مرشحا".

ووصفت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الكتاب بأنه "حافل بتصريحات مغلوطة ومضللة لأشخاص ليس لهم اطلاع ولا تأثير في البيت الأبيض".

كيف انفرط العقد بين بانون وترامب

كان ستيف بانون مساعدا للرئيس ترامب مكلفا بالشؤون الاستراتيجية وساعد في صياغة شعار حملته الانتخابية "أمريكا أولا"، قبل أن يترك منصبه في أغسطس/ آب.

وفي أبريل/ نيسان رفض ترامب تأكيد دعمه لبانون، عندما عزله من منصبه المرموق في مجلس الأمن القومي. وبعدها قلل من دور بانون عندما قال إنه يتخذ بنفسه القرارات الاستراتيجية.

وبعد خروجه من البيت الأبيض عاد بانون إلى رئاسة الموقع الالكتروني اليميني، بريتبارت، وقال إنه يعمل على مساعدة إدارة ترامب من الخارج.